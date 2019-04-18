Світоліна відмовилася від участі на престижному турнірі у Німеччині

Перша ракетка України Еліна Світоліна не зіграє на турнірі у німецькому Штутгарті Porsche Tennis Grand Pix. Змагання мали стартувати 22 квітня.

Перша ракетка України Еліна Світоліна знімається зі змагань на ґрунтових кортах в Штутгарті, де в минулому році дійшла до чвертьфіналу. За свою кар'єру Світоліна тільки раз виступала на "Porsche Tennis Grand Pix" – в сезоні-2018, коли програла Каролін Гарсії з Франції, повідомляє btu.org.ua.

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Однак Еліна Світоліна пропустить цей турнір. Вона і досі відновлюється після травми. І перебуває у Швейцарії, де тренується та готується до повернення на корти.

В останній раз Еліна Світоліна виходила на корти Тура ще в другій половині березня: в Маямі українка зазнала поразки в стартовому матчі проти китаянки Ван Яфань. Після виступу у Флориді Світоліна заявила, що за рекомендацією лікарів присвятить час свого здоров'я і лікування коліна.

Наступний турнір, на який заявлена Еліна Світоліна – Mutua Madrid Open в Іспанії. Змагання серії WTA Premier Mandatory в Мадриді триватимуть з 3 по 12 травня.

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