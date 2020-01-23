Світоліна виконала неймовірний удар на Australian Open, який шокував її саму: відео

П'ята ракетка світу Еліна Світоліна у двох сетах обіграла американку Лорен Девіс в матчі другого кола Australian Open.

На тай-брейку другої партії українці вдався неймовірний удар біля сітки: м'яч вдарився об корт на половині американки, а потім завдяки зворотному обертанню повернувся на половину Світоліної. Очко було зараховано українці.

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"Напевно, це найкращий удар у моєму житті", – написала Світоліна в Instagram.

Матч другого кола проти американки Лорен Девіс завершився на користь Еліни Світоліної з рахунком 6:2, 7:6. У третьому раунді Australian Open українка зіграє проти Гарбіньє Мугуруси з Іспанії.