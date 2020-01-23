24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Світоліна виконала неймовірний удар на Australian Open, який шокував її саму: відео

329 Читать новость на русском
Еліна Світоліна / Фото з відкритих джерел

П'ята ракетка світу Еліна Світоліна у двох сетах обіграла американку Лорен Девіс в матчі другого кола Australian Open.

На тай-брейку другої партії українці вдався неймовірний удар біля сітки: м'яч вдарився об корт на половині американки, а потім завдяки зворотному обертанню повернувся на половину Світоліної. Очко було зараховано українці.

Це цікаво: Українку Ястремську звинувачують в шахрайстві з медичними перервами: подробиці

"Напевно, це найкращий удар у моєму житті", – написала Світоліна в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Probably the shot of my life @australianopen

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

Матч другого кола проти американки Лорен Девіс завершився на користь Еліни Світоліної з рахунком 6:2, 7:6. У третьому раунді Australian Open українка зіграє проти Гарбіньє Мугуруси з Іспанії.

Укрзалізницю віддадуть на 10 років в управління Deutsche Bahn: компанія це спростувала
сьогодні
18205
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Australian Open Еліна Світоліна Теніс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 18:58 Світоліна виконала неймовірний удар на Australian Open, який шокував її саму: відео
Юрій Семенюк 292
сьогодні 14:27 Трансфери команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 3883
сьогодні 10:58 "МанЮнайтед" зазнав принизливої поразки від "Бернлі", другий гол став окрасою матчу – відео
Ігор Саджениця 1104
22 січня 17:35 Додаткова можливість придбати квитки на Євро-2020: ціна та де купити
Михайло Гема 7599
22 січня 16:34 Джозеф Паркер – боксер, який боїться Усика та ставить гроші понад усе
Андрій Тудовші 805
Новини
Більше новин
Залиште відгук