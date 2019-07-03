Світоліна висловила співчуття росіянці, яку перемогла

Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна не без удачі подолала друге коло Вімблдону. Як відомо, суперниця українки не змогла продовжити матч.

Еліна програла перший сет Маргариті Гаспарян і не виглядала сильнішою у другій партії.

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Вирішальним виявився 11-й гейм на подачі росіянки. Маргарита зазнала ушкодження коліна й взяла медичний тайм-аут. Росіянка таки продовжила гру, але було помітно, що їй складно пересуватися кортом.

У 12-у геймі, коли стало очевидним, що Світоліна виграє сет і, швидше за все, доля матчу вже в її руках, Гаспарян вирішила не продовжувати гру.

Touching scenes on No.3 Court as Margarita Gasparyan is forced to retire through injury against Elina Svitolina...#Wimbledon pic.twitter.com/0xlFCU9L52 — Wimbledon (@Wimbledon) 3 липня 2019 р.

У своїх соціальних мережах українка висловила співчуття Маргариті. Еліна побажала Гаспарян якнайшвидшого відновлення.

Світоліна та Гаспарян зустрічалися не вперше. Минулого місяця на трав'яних кортах Бірмінгема українка програла в трьох сетах.