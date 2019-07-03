Світоліна висловила співчуття росіянці, яку перемогла

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / twitter.com/JJlovesTennis

Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна не без удачі подолала друге коло Вімблдону. Як відомо, суперниця українки не змогла продовжити матч.

Еліна програла перший сет Маргариті Гаспарян і не виглядала сильнішою у другій партії.

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Вирішальним виявився 11-й гейм на подачі росіянки. Маргарита зазнала ушкодження коліна й взяла медичний тайм-аут. Росіянка таки продовжила гру, але було помітно, що їй складно пересуватися кортом.

У 12-у геймі, коли стало очевидним, що Світоліна виграє сет і, швидше за все, доля матчу вже в її руках, Гаспарян вирішила не продовжувати гру.

У своїх соціальних мережах українка висловила співчуття Маргариті. Еліна побажала Гаспарян якнайшвидшого відновлення.

Світоліна та Гаспарян зустрічалися не вперше. Минулого місяця на трав'яних кортах Бірмінгема українка програла в трьох сетах.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Вімблдон Еліна Світоліна
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