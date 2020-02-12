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Світоліна вийшла до другого кола турніру в Хуахіні, де діючою чемпіонкою є Ястремська

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Еліна Світоліна / Фото з відкритих джерел

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна успішно розпочала виступ на турнірі серії WTA в тайському Хуахіні.

Українка у двох сетах переграла тенісистку з Нідерландів Бібіане Схофс – 6:2, 6:4.

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Легко вигравши перший сет, Еліна, несподівано, зазнала проблеми в другому. Двічі Світоліна робила брейк, але поступалася свою подачу суперниці. Проте, взявши гейм на чужій подачі втретє, Еліна довела матч до перемоги. Світоліна подала 3 ейси, зробивши 5 подвійних помилок. Схофс помилялася ще частіше – 10 подвійних за два сети.

За вихід до чвертьфіналу Thailand Open Еліна Світоліна зіграє з 319-ю ракеткою світу Сторм Сандерс з Австралії.

Турнір в Хуахіні пройде з 10 по 16 лютого. Діюча переможниця змагань – Даяна Ястремська.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
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