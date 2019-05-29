Світоліна вийшла у третє коло Ролан Гарросу через відмову від матчу іншої українки

Еліна Світоліна зіграє у третьому колі Відкритого чемпіонату Франції. При цьому їй навіть не довелося грати у другому колі.

Жереб звів в другому колі двох українок – Еліна Світоліна мала грати проти Катерини Козлової. Але остання знялася з турніру в Франції, відтак Світоліна пройшла у третє коло.

Читайте також: Леся Цуренко виграла перший матч на Ролан Гаррос

У третьому колі Світоліна зіграє проти переможниці пари Габріньє Мугуруса – Юханна Ларссон.

Світоліна за вихід у третє коло Ролан Гаррос отримає 143 тисячі євро. Козлова ж поповнила свій гаманець на 87 тисяч євро.