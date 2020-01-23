Світоліна вийшла в наступний раунд Australian Open

Еліна Світоліна вийшла в 1/16 фіналу Australian Open. У другому раунді Світоліна не без проблем зламала опір 62 ракетки світу Лорен Девіс.

Еліна Світоліна – Лорен Девіс 2:0 (6:2, 7:6)

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Хід матчу

Суперниці спокійно розпочали поєдинок, вигравши по два гейми. За рахунку 2:2 Еліна мала два брейк-пойнти й з другої спроби скористалася шансом відібрати подачу американки.

Після того, як Світоліна захистила свою подачу, їй знову вдалося зробити брейк і рахунок став 5:2. 26-річна Девіс нав'язала боротьбу у восьмому геймі, але українка дотиснула американку та виграла сет.

У другому сеті на корті точилася більш запекла боротьба. У сьомому геймі Світоліна заробила 3 брейк-пойнти, але не скористалася ними. У наступному геймі вже Лорен добралася до брейк-пойнту й відібрала подачу Еліни – 5:3.

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Світоліна проявила характер і відразу оформила зворотний брейк та зрівняла рахунок – 5:5. Далі українка зробила ще один брейк і повела 6:5.

Однак американка не дала Світоліній подати на матч, зробивши зворотний брейк. Світоліна оформила вихід в 1/16 фіналу на тай-брейку, дотиснувши американку – 8:6.

Наступною суперницею Світоліної стане 26-річна Іспанка Гарбіньє Мугуруса. 32 ракетка світу 12 разів зустрічалася зі Світоліною: українка здобула 8 перемог і 4 рази капітулювала.

Раніше Australian Open покинули четверо українок: Даяна Ястремська вилетіла в другому колі, а Леся Цуренко, Катерина Бондаренко та Катерина Козлова не подолали перший раунд.