Світоліна вийшла в третє коло Вімблдону на відмові росіянки

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / twitter.com/MubadalaSVC

Еліна Світоліна вийшла в третє коло на турнірі серії Гренд Слем Вімблдоні. У другому колі українська тенісистка на відмові пройшла представницю Росії Маргариту Гаспарян.

Еліна Світоліна – Маргарита Гаспарян 0:1 (5:7, 6:5 відмова Гаспарян)

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У першому сеті Гаспарян першою зуміла зробити брейк і повела в рахунку 5:2. Однак Еліні вдалося відігратися й рахунок став 5:5. Здавалося, що справа дійде до тай-брейку, але росіянка зробила ще один брейк і взяла сет.

У другому Сеті Гаспарян знову першою вирвалася вперед, але Еліна відразу відповіла зворотним брейком. В 10-у геймі Гаспарян навіть мала матч-бол, але не зуміла його реалізувати.

Вирішальним виявився 11-й гейм на подачі росіянки. Маргарита зазнала ушкодження й не змогла дограти матч.

Світоліна та Гаспарян зустрічалися минулого місяця на трав'яних кортах Бірмінгема. Тоді українка програла в трьох сетах.

У третьому колі Світоліній буде протистояти представниця Греції Марія Саккарі, яка є 32-ю ракеткою світу.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Еліна Світоліна Вімблдон
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