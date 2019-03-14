Світоліна вперше у кар'єрі вийшла у півфінал турніру WTA в Індіан-Уеллсі: відео

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото з відкритих джерел

Перша ракетка України Еліна Світоліна здолала чвертьфінальну стадію турніру категорії Premier Mandatory в Індіан-Уеллсі, США.

Еліна Світоліна – Маркета Вондроушова 2:1 (4:6, 6:4, 6:4)

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У чвертьфіналі змагань, де наша співвітчизниця зіграла вперше в кар'єрі, Еліна зустрічалася з чешкою Маркетою Вондрушовою і перемогла з рахунком 4:6, 6:4. 6:4.

Матч тривав 2 годині 13 хвилин. За цей час українка зробила 3 подачі навиліт, реалізувала 6 з 11 брейк-поінтів і допустила всього одну подвійну помилку. Показники представниці Чехії склали 2 подачі навиліт при 5 подвійних помилках і 5 з 12 реалізованих брейк-поінтів.

За свій успіх українка вже заробила 354 тисяч доларів призових і побореться за вихід у фінал з 18-річною Бьянкою Андрееску з Канади, яка на турнірі вже перемогла таких досвідчених тенісисток, як Домініка Цибулкова (6:2, 6:2 ) і Гарбінє Мугуруса (6:0, 6:1).

До слова, для Еліни це буде всього другий півфінал на турнірах серії Premier Mandatory в кар'єрі – раніше вона лише одного разу, в 2016-му в Пекіні, доходила до цієї стадії.

Відеоогляд матчу Світоліна – Вондроушова

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Еліна Світоліна
Джерело: 24 Канал
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