Світоліна вперше в кар'єрі пробилася у чвертьфінал Вімблдону

Українка Еліна Світоліна вперше в кар'єрі зуміла пробитися у чвертьфінал тенісного турніру Вімблдон. У Лондоні в 1/8 фіналу Світоліна перемогла хорватку Петру Мартіч.

Еліна Світоліна – Петра Мартіч 2:0 (6:4, 6:2)

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Перший сет виявився надзвичайно напруженим. У сьомому геймі українка першою зробила брейк. Однак у наступному геймі 24 ракетка світу зробила зворотний брейк. За рахунку 3:4 хорватка мала три брейк-пойнти, але не зуміла їх реалізувати. Після цього Світоліна зробила ще один брейк і виграла сет.

На старті другого сету 28-річна хорватка знову програла свою подачу, після чого взяла медичний тайм-аут. Після поновлення гри Еліна виграла ще два гейми й Мартіч знову взяла медичний тайм-аут. Однак це їй не допомогло й Світоліна повела 4:0.

Українська тенісистка вже не дозволила суперниці нав'язати боротьбу й легко виграла сет, а відтак і матч.

У дебютному для себе чвертьфіналі Вімблдону Світоліна зіграє з переможцем пари Кароліна Мухова – Кароліна Плішкова.