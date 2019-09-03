Світоліна вперше в кар'єрі вийшла у півфінал US Open

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / GETTY IMAGES

П'ята ракетка світу Еліна Світоліна вперше в кар'єрі вийшла у півфінал US Open. В 1/4 фіналу українка у виснажливому поєдинку зламала опір Йохани Конти.

Еліна Світоліна – Йохана Конта 2:0 (6:4, 6:4)

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Обидві тенісистки досить рівно розпочали матч. Обидві спортсменки двічі зуміли захистити свої подачі. У п'ятому геймі Світоліна добралася до брейк-пойнтів і зуміла відібрати подачу британки. 

28-річна суперниця у наступному ж геймі зробила зворотний брейк, але Еліна знову відібрала подачу Конти – 4:3. Після цього Світоліна нарешті захистила свою подачу й повела 5:3. Згодом Еліна дотиснула суперницю і виграла сет.

Початок другого сету був надзвичайно нервовим. Якщо Конта легко захищала свої подачі, то Світоліній це вдавалося куди складніше. Перші чотири гейми тенісистки грали майже 20 хвилин.

У п'ятому геймі, як і в першому сеті, українка першою зробила брейк та повела 3:2. Йохана сценарій першої партії прийняла й відразу відібрала подачу Світоліної. Та Еліна відразу ж відповіла черговим брейком. За рахунку 5:4 українка мала два матч-боли, але Конта відіграла їх. Еліна довела гру до перемоги на своїй подачі.

Півфінал на US Open другий для Світоліної на турнірах Гренд Слем. У липні Еліна добралася до 1/2 фіналу на Вімблдоні. Також Світоліна перша українка, яка зіграє на цій стадії US Open.

У півфіналі Світоліна зіграє проти переможця пари Серена Вільямс – Ван Цян. Вільямс шестиразова чемпіонка US Open.

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Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна Новини Спорту US Open
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