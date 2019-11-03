Світоліна вперше з 2012 року не виграла жодного титулу в WTA-турі за сезон
Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла захистити титул чемпіонки Підсумкового турніру. В неділю, 3 листопада, вона програла у фіналі австралійці Ешлі Барті в двох сетах.
У поточному сезоні Еліна Світоліна 5 разів зупинялася за крок від фіналу (Доха, Дубай, Індіан-Уеллс, Вімблдон і US Open), пише btu.org.ua.
Огляд матчу: Світоліна поступилася Барті у фіналі Підсумкового турніру WTA
У вирішальному матчі на Підсумковому чемпіонаті в Шеньчжені 25-річній тенісистці не вдалося здолати лідера світового рейтингу Ешлі Барті з Австралії. Сезон-2019 українка завершить на 6-му місці в рейтингу WTA.
В сезоні-2012 Світоліна стала чемпіонкою турніру серії WTA125K в Індії. Далі українка ставала чемпіонкою тільки на змаганнях WTA-туру.
Фінали Еліни Світоліної в WTA-турі:
Перемоги (13): Брісбен, Дубай, Рим, WTA Finals – 2018, Тайбей, Дубай, Стамбул, Рим, Торонто – 2017, Куала Лумпур – 2016, Марракеш – 2015-, Баку – 2014, Баку – 2013.
Поразки (3): Нью-Хейвен, Чжухай – 2016, WTA Finals – 2019.
Лідерами за кількістю трофеїв в одиночному розряді в цьому році стали перша і друга ракетки світу, у яких по 4 титули: Ешлі Барті (Майамі, Ролан Гаррос, Бірмінгем, WTA Finals) і Кароліна Плішкова (Брісбен, Рим, Істборн, Чженчжоу).
3 титулу в свій актив оформили Наомі Осака, Бянка Андреєску, Софія Кенін.
По 2 турніра в цьому сезоні виграла українка Даяна Ястремська (Хуахін, Страсбург), а також Медісон Кіз, Елісон вай Ейтванк, Жиль Тайхманн, Ребекка Петерсон, Белінда Бенчіч, Аріна Соболенко, Петра Квітова і Кікі Бертенс.
Всі переможниці змагань серії WTA в 2019 році