Світоліна вперше з 2014 року програла чотири матчі поспіль

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото з відкритих джерел

Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла подолати стартовий бар'єр і захистити титул на турнірі серії Premier 5 в Римі, Італія.

Після перемоги в чвертьфіналі BNP Paribas Open над Маркетою Вондроушовою українці не вдалося виграти жодного з чотирьох наступних поєдинків.

Огляд матчу з Азаренко: Світоліна зазнала принизливої поразки на турнірі в Римі, матч двічі переривався через дощ: відео

  • Індіан-Уеллс (1/2 фіналу): Бьянка Андрееску;
  • Маямі (2 коло): Ван Яфань;
  • Мадрид (1 коло): Полін Парментьє;
  • Рим (2 коло): Вікторія Азаренко.

В останній раз серію в чотири програші поспіль Світоліна показала в 2014 році:

  • Чарльстон (3 коло): Белінда Бенчіч;
  • Марракеш (1 коло): Патриція Майр-Ахляйтнер;
  • Мадрид (1 коло): Олена Янкович;
  • Рим (1 коло): Олена Весніна.

П'ять років тому українка перервала статистику поразок на турнірі в Нюрнберзі, де дійшла до півфіналу і поступилася Кароліні Плішковій.

Таким чином, вперше з 2013 року Еліна Світоліна приїде на Ролан Гаррос, не маючи в своєму активі жодної перемоги на грунті на турнірах WTA в основній сітці.

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Теги: Спорт Теніс Новини Спорту Еліна Світоліна
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