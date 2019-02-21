Світоліна впевнено вийшла у півфінал турніру в Дубаї

Українська тенісистка Еліна Світоліна впевнено пробилася до півфіналу престижного тенісного турніру в Дубаї (ОАЕ). У чвертьфіналі Еліна перемогла Карлою Суарес Наварро.

Карлою Суарес Наварро – Еліна Світоліна 0:2 (2:6, 3:6)

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У шостому геймі матчу Еліні вдалося вперше зробити брейк. Для цього Світоліні знадобилося дві спроби. Згодом Еліна виграла ще два поспіль гейми й записала у свій актив сет – 6:2.

На старті другої партії Еліна відразу програла свою подачу й Наварро повела 2:0, але українка змогла зрівняти рахунок. У середині сету суперниці ще раз обмінялися брейками, після чого Еліні вдалося вийти вперед – 5:3. У наступному геймі українка подала на матч.

У півфіналі Еліні протистоятиме 21-річна швейцарка Белінда Бенчіч, яка наразі посідає 45 місце у рейтингу WTA.

Зазначимо, що Світоліна впевнено подолала 1/8 фіналу на турнірі в Дубаї (ОАЕ). Еліна обіграла екс-першу ракетку світу Гарбінє Мугурусу.

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