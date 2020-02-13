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Світоліна впевнено вийшла в 1/4 фіналу на турнірі WTA

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Еліна Світоліна / wtatennis.com

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна впевнено вийшла до 1/4 фіналу турніру WTA в Хуахіні (Таїланд). Українка не залишила шансів представниці Австралії Сторм Сандерс.

Еліна Світоліна – Сторм Сандерс 2:0 (6:1, 6:2)

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У першому сеті 25-річна українка оформила три брейки і дозволила суперниці виграти тільки один гейм. Що цікаво, Сандерс взяла єдиний гейм у партії саме на подачі Світоліної.

У другому сеті Світоліна не збавила обертів. Українка дозволила австралійці виграти тільки два гейми.

Матч 1/8 фіналу тривав менше, аніж годину.

У чвертьфіналі суперницею українки стане Нао Хібіно з Японії, яка в рейтингу WTA посідає тільки 84 сходинку. Шляхи тенісисток ніколи не перетиналися.

У 2017 році Світоліна перемагала на турнірі в Хуахіні. Чинною чемпіонкою турніру в Таїланді є українка Даяна Ястремська.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Еліна Світоліна Новини Спорту Теніс
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