Світоліна впевнено вийшла в 1/8 фіналу на турнірі в Китаї

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото з відкритих джерел

Перша ракетка України Еліна Світоліна розпочала виступи на турнірі серії WTA в китайському Гуанчжоу. Українка в 1/16 фіналу перемогла Далілу Якупович.

Еліна Світоліна – Даліла Якупович 2:0 (6:3, 6:3)

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Світоліна невдало розпочала поєдинок, відразу програвши гейм на своїй подачі. Словенська тенісистка повела 2:0, але Еліна швидко вирівняла становище. У шостому геймі українка оформила брейк, який дозволив їй виграти сет.

Наступну партію третя ракетка світу розпочала більш впевнено. Світоліна зі старту зробила брейк і повела 4:1.

За рахунку 5:2 Еліна не змогла подати на матч і програла свою подачу. Та в наступному геймі українка зробила брейк і виграла поєдинок.

У наступному раунді Світоліній протистоятиме Марія Боузкова з Чехії.

Спорт 24 писав, що українська тенісистка Катаріна Завацька успішно подолала перше коло турніру WTA в китайському місті Гуанчжоу.

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Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна Новини Спорту
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