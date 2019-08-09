Світоліна вслід за Ястремською програла юній американці на турнірі в Торонто

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото з відкритих джерел

Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила виступи на турнірі серії Premier 5 в Торонто.

На стадії чвертьфіналу Світоліна програла 20-річній американці Софії Кенін, яка в попередньому раунді також обіграла іншу українку Даяну Ястремську6:7, 4:6.

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По ходу першої партії Світоліна вела з рахунком 4:1, проте потім дозволила Кенін нівелювати цей гандикап. Результат сету зважився на користь американської тенісистки на тай-брейку, де українка тричі програла на власній подачі.

Друга партія спочатку також була за Світоліною, але потім Кенін заволоділа перевагою і впевнено виграла сет і, відповідно, матч.

У півфіналі американка зіграє з переможницею пари Кароліна Плішкова (Чехія) – Б'янка Андрееску (Румунія).

До слова, Світоліна разом з Даяною Ястремською, Лесею Цуренко і Катериною Козловою зіграє в основній сітці US Open. Відкритий чемпіонат США стартує 26 серпня і завершиться 7 вересня.

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Теги: Спорт Новини Спорту Еліна Світоліна Теніс
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