Світоліна вслід за Ястремською програла юній американці на турнірі в Торонто

Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила виступи на турнірі серії Premier 5 в Торонто.

На стадії чвертьфіналу Світоліна програла 20-річній американці Софії Кенін, яка в попередньому раунді також обіграла іншу українку Даяну Ястремську – 6:7, 4:6.

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По ходу першої партії Світоліна вела з рахунком 4:1, проте потім дозволила Кенін нівелювати цей гандикап. Результат сету зважився на користь американської тенісистки на тай-брейку, де українка тричі програла на власній подачі.

Друга партія спочатку також була за Світоліною, але потім Кенін заволоділа перевагою і впевнено виграла сет і, відповідно, матч.

У півфіналі американка зіграє з переможницею пари Кароліна Плішкова (Чехія) – Б'янка Андрееску (Румунія).

До слова, Світоліна разом з Даяною Ястремською, Лесею Цуренко і Катериною Козловою зіграє в основній сітці US Open. Відкритий чемпіонат США стартує 26 серпня і завершиться 7 вересня.