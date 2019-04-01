Світоліна втратила позиції в оновленому рейтингу WTA, Козлова повернулася в топ-100
В оновленому рейтингу WTA за 1 квітня українка Еліна Світоліна опустилася на дві позиції і стала сьомою ракеткою світу.
Наша тенісистка не змогла захистити очки на турнірі серії Premier Mandatory в Маямі, США, програвши у другому колі. Зараз в її активі 5020 очок.
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Друга ракетка України Леся Цуренко трохи поліпшила свої позиції і тепер займає 26 місце. Даяна Ястремська зберегла 37 позицію, а Катерина Козлова перемістилася до першої сотні і тепер 99-та.
Першою ракеткою світу залишилася японка Наомі Осака. Впритул до неї підібралася румунка Сімона Халеп, яка після виступу в Маямі зуміла обігнати чешку Петру Квітову.
У Чемпіонській гонці величезний ривок зробила Ешлі Барті, тепер вона четверта. Плішкова піднялася в топ-3. Світоліна втратила одне місце, але поки в топ-8.
Українки в топ-200 рейтингу WTA (від 1 квітня):
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