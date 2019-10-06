Світоліна втратить позицію у рейтингу WTA, але зберігає шанси зіграти на Підсумковому турнірі

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / GETTY IMAGES

Еліна Світоліна з понеділка, 7-го жовтня, опуститься у рейтингу WTA. Наразі Еліна посідає третю сходинку, однак втратить позицію й стане четвертою.

Світоліна на турнірі серії Premier Mandatory у Пекіні програла Кікі Бертенс у чвертьфіналі. Світоліну з третьої сходини потіснить Наомі Осака, яка відсвяткувала тріумф у столиці Китаю.

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На 23-е місце підніметься Даяна Ястремська. Це буде особистий рекорд для 19-річної українки.

Продовжить утримувати першу сходинку у рейтингу WTA Ешлі Барті.

Уже шестеро тенісисток кваліфікувалися на Підсумковий турнір: Ешлі Барті, Кароліна Плішкова, Наомі Осака, Сімона Халеп, Б'янка Андреєску та Петра Квітова.

Боротьбу за ще дві путівки ведуть Еліна Світоліна, Серена Вільямс, Кікі Бертенс та Белінда Бенчіч. Наразі українка на сьомій сходинці в "чемпіонській гонці", яке гарантує участь у Підсумковому турнірі.

Торік Еліна Світоліна несподівано зуміла виграти Підсумковий турнір.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська
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