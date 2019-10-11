Світоліна втретє поспіль вийшла на Підсумковий турнір WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна втретє поспіль зіграє на Підсумковому турнір WTA. Світоліна стала сьомою тенісисткою, яка гарантувала собі участь.

Світоліна посідає 7-е місце в "Чемпіонській гонці". Її конкурентки, Белінда Бенчіч і Кікі Бертенс, не зможуть обійти українку за підсумками турніру в Москві. Тим паче, що Кікі Бертенс програла в 1/4 фіналу турніру в Лінці.

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У разі перемоги швейцарки над нідерландкою у фіналі Москви, Бенчіч обійде Світоліну, а Кікі наздожене за очками, але поступиться за додатковими показниками.

Світоліна також заявлена ​​на турнір в Москві.

Разом з Еліною місця на Підсумковому турнірі, який вперше пройде в Шеньчжені, гарантували ще шестеро тенісисток: Ешлі Барті, Кароліна Плішкова, Наомі Осака, Сімона Халеп, Б'янка Андреєску та Петра Квітова.

Торік Еліна Світоліна несподівано зуміла виграти Підсумковий турнір.