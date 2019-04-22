Світоліна й надалі шоста ракетка світу, Козлова піднялася у рейтингу WTA

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна

Одразу чотири українські тенісистки залишилися у топ-100 світового рейтингу. Однак їм не дуже вдалося покращити свої позиції.

Найкращою серед українок залишається Еліна Світоліна – вона на шостій позиції у світовому рейтингу. Леся Цуренко залишилася на 26-ій позиції. Зберегла за собою 37-е місце Даяна Ястремська.

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Натомість Катерина Козлова піднялася на дві позиції вверх. Тепер вона 91-а.

Піднялася вверх на два місця й Ангеліна Калініна. Тенісистка займає 133-є місце у рейтингу WTA.

Продовжують падіння Катаріна Завацька (-1 позиція, 172-е місце), Марта Костюк (-4, 249), Дарія Лопатецька (-1, 252), Валерія Стархова (-3, 289), Ольга Янчук (-1, 305), Катерина Бондаренко (-1, 308), Анна Позніхіренко (-2, 347).

Найбільший ривок у рейтингу серед українок зробили одразу дві тенісистки – Анастасія Шошина та Маріанна Закарлюк. Обоє піднялися вверх на 43 позиції. Але вони поза топ-500 світового рейтингу – 543 та 612 місця відповідно.

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Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна Леся Цуренко Даяна Ястремська Марта Костюк
Джерело: 24 Канал
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