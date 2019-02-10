Світоліна, яка пропустила матчі збірної, прокоментувала завчасне повернення

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна, яка через травму пропустила матчі національної команди, зустрілася з журналістами напередодні старту турніру WTA Premier Qatar Total Open у Досі.

Світоліна розповіла, що не планувала приїжджати на турнір у Доху.

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"Я не планувала сюди приїжджати, думала ще відпочити. Але так вийшло, що я опинилася готова повернутися в Тур трохи раніше. Я завжди приїжджаю в Доху з хорошими спогадами. Так, це рішення було прийнято в останню хвилину", – цитує Світоліну БТУ.

Свій шлях на турнірі Світоліна почне з другого раунду, де зіграє з Оленою Остапенко або Міхаелою Бузернеску.

Нещодавно Спорт 24 писав, що перша ракетка України Еліна Світоліна відмовилася виступати за збірну України в матчах Кубка Федерації в польській Зеленій Гурі. Причиною відмови стали фінансові умови, які висунув агент тенісистки Стефан Гуров.

Згодом Еліна Світоліна у своєму Facebook-аккаунті опублікувала звернення, в якому написала про травму, як головну причину відмови грати за збірну України.

Також Світоліна відповіла Федерації тенісу, яка звинуватила тенісистку в тому, що та не хоче виступати за збірну України через начебто низькі фінансові умови. Еліна заявила, що фінансові питання не були ключовим моментом в питанні її виступу за збірну.

Збірна України попри те, що перемогла Естонію та Болгарію, не зуміла вийти до фіналу Кубка Федерації. Перше місце в групі В Євро-Африканської зони посіла команда Швеції.

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