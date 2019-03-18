Світоліна з бойфрендом ведуть спільну сторінку в Instagram: романтичні фото та відео

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Еліна Світоліна і Гаель Монфіс
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Instagram

Українська тенісистка Еліна Світоліна та її бойфренд, французький тенісист Гаель Монфіс, почали вести спільну сторінку у соцмережі Instagram. Зіркова пара зізнається, що вони щасливі разом і готові ділитись цим публічно.

В Instagram спортсмени публікують свої спільні фото та відео з відпочинку, подорожей і, звісно, тренувань.

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Пара зустрічається відносно тривалий час, однак їх стосунки стрімко розвиваються.

Ми більш відкриті, тому що є публічними особистостями. Але ми показуємо те, що хочемо продемонструвати в соцмережах, тому що таке наше покоління. Ми з Елі щасливі, правда. Ми знайшли один одного, сповнені любові. За всім цим стоїть багато послань про щастя,
– розповів Гаель Монфіс, пише видання Le Parisien.

Також Еліна та Гаель охоче спілкуються зі своїми фоловерами. На питання шанувальників "хто веде сторінку", пара відповіла, що займаються цим удвох. 

В описі сторінки зіркової пари така фраза: "We’re not perfect. We make mistakes. And we’ll make more mistakes. And that’s OK". Що в перекладі означає: "Ми не ідеальні. Ми робимо помилки. І ми будемо робити ще більше помилок. І це нормально".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Happiness is the art of relaxation “ ️??

Допис, поширений G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bundle of joy ?? @wilsontennis

Допис, поширений G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Eyes talk “??

Допис, поширений G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

New Week. Bring it on. #mondaymotivation ??

Допис, поширений G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unplug and relaxxxxxxxxxxxxx ??

Допис, поширений G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“By my side, on my side, in this together” ?? #happyvalentinesday

Допис, поширений G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Can you imagine 16hour flight with this ‍♀️?? (sorry for the language)

Допис, поширений G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

Гаель Монфіс – 32-літній французький тенісист. На початок 2019 року вважається 33-ю ракеткою світу (найкращий показник – шосте місце). Також у своєму активі Гаель має 7 титулів ATP.

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Теги: Новини Спорту Спорт Теніс Еліна Світоліна Зіркові романи
Джерело: 24 канал
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