Світоліна з бойфрендом ведуть спільну сторінку в Instagram: романтичні фото та відео

Українська тенісистка Еліна Світоліна та її бойфренд, французький тенісист Гаель Монфіс, почали вести спільну сторінку у соцмережі Instagram. Зіркова пара зізнається, що вони щасливі разом і готові ділитись цим публічно.

В Instagram спортсмени публікують свої спільні фото та відео з відпочинку, подорожей і, звісно, тренувань.

Пара зустрічається відносно тривалий час, однак їх стосунки стрімко розвиваються.

Ми більш відкриті, тому що є публічними особистостями. Але ми показуємо те, що хочемо продемонструвати в соцмережах, тому що таке наше покоління. Ми з Елі щасливі, правда. Ми знайшли один одного, сповнені любові. За всім цим стоїть багато послань про щастя,

– розповів Гаель Монфіс, пише видання Le Parisien.

Також Еліна та Гаель охоче спілкуються зі своїми фоловерами. На питання шанувальників "хто веде сторінку", пара відповіла, що займаються цим удвох.

В описі сторінки зіркової пари така фраза: " We’re not perfect. We make mistakes. And we’ll make more mistakes. And that’s OK". Що в перекладі означає: "Ми не ідеальні. Ми робимо помилки. І ми будемо робити ще більше помилок. І це нормально".

Гаель Монфіс – 32-літній французький тенісист. На початок 2019 року вважається 33-ю ракеткою світу (найкращий показник – шосте місце). Також у своєму активі Гаель має 7 титулів ATP.

