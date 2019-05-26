Світоліна з перемоги стартувала на Роллан Гаррос, перемігши Венус Вільямс
Українська тенісистка Еліна Світоліна зуміла подолати перше коло Роллан Гаррос. Вона перемогла американку Венус Вільямс.
У першому сеті Світоліна реалізувала чотири брейки, віддавши суперниці лише два гейми на своїй подачі. При цьому українка виграла три останні гейми у сеті.
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Зате Вільямс виграла три з чотирьох перших геймів у другому сеті. На це Світоліна відповіла п'ятьма виграними геймами поспіль. Відтак і виграним матчем.
Еліна Світоліна – Венус Вільямс 2:0 (6:3, 6:3)
У другому колі Роллан Гаррос Еліна Світоліна зіграє проти іншої українки Катерини Козлової.
Джерело: 24 канал
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