Світоліна з перемоги стартувала на Роллан Гаррос, перемігши Венус Вільямс

Українська тенісистка Еліна Світоліна зуміла подолати перше коло Роллан Гаррос. Вона перемогла американку Венус Вільямс.

У першому сеті Світоліна реалізувала чотири брейки, віддавши суперниці лише два гейми на своїй подачі. При цьому українка виграла три останні гейми у сеті.

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Зате Вільямс виграла три з чотирьох перших геймів у другому сеті. На це Світоліна відповіла п'ятьма виграними геймами поспіль. Відтак і виграним матчем.

Еліна Світоліна – Венус Вільямс 2:0 (6:3, 6:3)

Smiles for Svitolina @ElinaSvitolina notches her first win on the clay of the season taking down Venus Williams 6-3 6-3.#RG19 pic.twitter.com/1P1LOSTkN4 — Roland-Garros (@rolandgarros) 26 травня 2019 р.

У другому колі Роллан Гаррос Еліна Світоліна зіграє проти іншої українки Катерини Козлової.