Світоліна з перемоги стартувала на Роллан Гаррос, перемігши Венус Вільямс

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / NewsOne

Українська тенісистка Еліна Світоліна зуміла подолати перше коло Роллан Гаррос. Вона перемогла американку Венус Вільямс.

У першому сеті Світоліна реалізувала чотири брейки, віддавши суперниці лише два гейми на своїй подачі. При цьому українка виграла три останні гейми у сеті.

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Зате Вільямс виграла три з чотирьох перших геймів у другому сеті. На це Світоліна відповіла п'ятьма виграними геймами поспіль. Відтак і виграним матчем.

Еліна Світоліна – Венус Вільямс 2:0 (6:3, 6:3)

У другому колі Роллан Гаррос Еліна Світоліна зіграє проти іншої українки Катерини Козлової.

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Теги: Новини Спорту Спорт Еліна Світоліна Теніс
Джерело: 24 канал
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