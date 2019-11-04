Світоліна з рекордними призовими стала 5-ю за рівнем доходів у жіночому турі

Еліна Світоліна увійшла в п'ятірку найкращих тенісисток туру по заробленим призовим у цьому сезоні. Українка заробила рекордні для себе 6 126 335 долара.

Загальна сума призових Еліни за кар'єру складає 19 234 960 долари.

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У цьому сезоні більше за Світоліну заробили тільки переможниці турнірів Великого Шолома, які виступили також і на Підсумковому турнірі.

Призові за сезон 2019 року

Ешлі Барті – 11 307 587 $

Сімона Халеп – 6 942 442 $

Наомі Осака – 6 788 282 $

Б'янка Андреєску – 6 504 150 $

Еліна Світоліна – 6 126 335 $

Друга ракетка світу чешка Кароліна Плішкова, незважаючи на вихід у півфінал Підсумкового турніру, заробила лише 5 138 077 долари.

Світоліна поступилася у фіналі підсумкового турніру WTA першій ракетці світу Ешлі Барті та не змогла захистити свій титул, який виграла торік. Загалом у 2019 році Світоліна не виграла жодного титулу.

Вихід у фінал турніру дозволив українці піднятися на дві позиції та посісти шосте місце в рейтингу WTA.