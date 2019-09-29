Світоліна з важкої перемоги стартувала на турнірі у Пекіні

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / twitter.com/ElinaSvitolina

Українська тенісистка Еліна Світоліна з перемоги стартувала на турнірі WTA у Пекіні. У першому матчі вона перемогла Анастасію Севастову.

Матч виявився доволі виснажливим. Тенісистки зіграли усі три сети, витративши на гру понад дві години. Але боротьба була лише у першому сеті, який і тривав годину. А переможниця визначилася на тай-брейку. Нею стала Севастова. При цьому що представниця Латвії двічі була попереду з різницею у два очки. Але й Світоліна теж не здавалася. Кожна з тенісисткок зробила по три брейки, при цьому що після втрати очок на своїй подачі, обидві спортсменки одразу ж робили зворотній брейк.

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Натомість у другому та третьому сетах боротьби вже не було. Світоліна у кожному з цих сетів зробила по два брейки, не давши суперниці взяти очки на своїх подачах. Відтак Світоліна перемогла у матчі та оформила путівку у наступний раунд турніру.

Еліна Світоліна – Анастасія Севастова 2:1 (6:7 (4), 6:1, 6:2)

У наступному колі змагань українка зіграє проти господарки турніру Яфань Ван. Матч відбудеться у вівторок, 1 жовтня.

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Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна Новини Спорту
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