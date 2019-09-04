Світоліна за підсумками US Open може піднятися на друге місце рейтингу WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна вже пробилася до півфіналу US Open. Цей результат дозволить українці увійти до трійки найсильніших тенісисток світу.

У чвертьфіналі Відкритого чемпіонату США Еліна перемогла Йоганну Конту. У півфіналі Світоліна зіграє проти шестиразової чемпіонки турніру Серени Вільямс.

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Завдяки виходу в 1/2 фіналу Еліна забезпечила собі повернення у трійку найсильніших тенісисток світу відповідно до рейтингу WTA. Наразі українка є п'ятою ракеткою світу.

Якщо Світоліна виграє турнір, то зможе вийти на другу позицію, обігнавши Кароліну Плішкову.

Після US Open перше місце в рейтингу WTA збереже австралійка Ешлі Барті.

Еліна Світоліна – Йоганна Конта відеоогляд матчу