Світоліна за підсумками US Open може піднятися на друге місце рейтингу WTA

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / twitter.com/usopen

Українська тенісистка Еліна Світоліна вже пробилася до півфіналу US Open. Цей результат дозволить українці увійти до трійки найсильніших тенісисток світу.

У чвертьфіналі Відкритого чемпіонату США Еліна перемогла Йоганну Конту. У півфіналі Світоліна зіграє проти шестиразової чемпіонки турніру Серени Вільямс.

Читайте також: Світоліна зіграє проти Серени Вільямс у півфіналі US Open: що прогнозують букмекери

Завдяки виходу в 1/2 фіналу Еліна забезпечила собі повернення у трійку найсильніших тенісисток світу відповідно до рейтингу WTA. Наразі українка є п'ятою ракеткою світу.

Якщо Світоліна виграє турнір, то зможе вийти на другу позицію, обігнавши Кароліну Плішкову.

Після US Open перше місце в рейтингу WTA збереже австралійка Ешлі Барті.

Еліна Світоліна – Йоганна Конта відеоогляд матчу

 

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Теги: Спорт Теніс US Open Еліна Світоліна Новини Спорту
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