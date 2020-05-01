Світоліна забула як їздити і розбила машину на карантині: фото

Перша ракетка України Еліна Світоліна розбила дзеркало заднього виду на своєму автомобілі.

Світоліна зізналася своїм фанатам в Instagram, що на карантині трохи втратила свої водійські вміння. На підтвердження прикріпила фотографію розбитого бічного дзеркала.

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"Коли забула, як водити машин…", – підписала фото Еліна.

Світоліна взяла участь у танцювальному челенджі Vibe Challenge Tik Tok, де учасник під певну музику повинен енергійно рухати руками і ногами, а під кінець завмерти. Ще один челендж "Тренуйся вдома – грай за весь світ" спортсменка підтримала у інстаграмі.

Додамо, що через пандемію коронавірусу були скасовані усі тенісні турніри до червня.

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