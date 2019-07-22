Світоліна залишилася у топ-10 рейтингу WTA, ще три українки у топ-100

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна

В оновленому рейтингу WTA одразу чотири українки опинилися у топ-100. Але вони майже не змінили своїх місць у порівняні з попереднім тижнем.

Найкращою серед українок і надалі залишається Еліна Світоліна. Вона зберегла за собою сьоме місце у рейтингу.

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Другою ракеткою України є 19-літня Даяна Ястремська. Вона на 34-у місці у рейтингу. На 36-у місці – Леся Цуренко.

Катерина Козлова втратила одну позицію та опустилася на 67-е місце. Натомість на одне місце вверх піднялася Катаріна Завацька – 132-й рядок у рейтингу.

Ангеліна Калініна опустилася на дві сходинки (139-е місце), Марта Костюк залишилася у топ-200 (199-е місце).

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Найбільший ривок серед українок у Маріани Закарлюк. Вона піднялася вверх на 26 позицій, але займає лише 604-е місце.

Щодо топ-10, то там не відбулося жодних змін. Першою ракеткою світу і надалі залишилася австралійка Ешлі Барті. На другій позиції японка Наомі Осака. Кароліна Плішкова з Чехії на третьому місці.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська Леся Цуренко Марта Костюк
Джерело: 24 канал
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