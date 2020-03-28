Світоліна запалює спокусливими танцями у TikTok – відео

Перша ракетка України Еліна Світоліна нещодавно з'явилась у TikTok та далі продовжує дивувати своїх фанатів новими танцями. Українка у хорошому настрої проводить час у карантині.

Схоже, що французький тенісист Гаель Монфіс відкрив у Світоліній танцювальний талант. Француз відзначається своїми танцями поміж усіх тенісистів. Тепер Еліна взяла у нього естафету.

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Цим відео поділилась із фанатами Еліна Світоліна у своєму інстаграмі. Спортсменка виклала цього разу декілька роликів зі своїми танцями.

Вболівальники відзначили танцювальний талант Еліни та написали, що ці рухи можна вправно використовувати під час матчів на корті. Фанати також пожартували, що українська тенісистка напевно готується до вступу в театральний університет.

TikTok на моєму шляху під час карантину,

– кумедно підписала українка.

Це вже далеко не перше відео у TikTok для українки. Світоліна взяла участь у танцювальному челенджі Vibe Challenge Tik Tok, де учасник під певну музику повинен енергійно рухати руками і ногами, а під кінець завмерти. Тенісистка поділилась цим відео із вболівальниками у своєму інстаграмі.

Можливо так Світоліна готується до участі у танцювальному шоу "Танці з зірками". Якщо спортсменка далі буде викладати відео із своїми танцями, тоді точно організатори проєкту побачать тенісистку та запросять взяти участь у шоу.

Українська тенісистка також взяла участь у челенджі із жонглювання туалетного паперу на тенісній ракетці. Еліна Світоліна поділилась зі своїми вболівальниками у своїй соцмережі.

Також українка Еліна Світоліна виклала відео у своєму інстаграмі, закликаючи людей тренуватись разом із нею. Такими вправами тенісистка заповнюю перерву, яка стала вимушеною через поширення коронавірусу.

Ще один челендж "Тренуйся вдома – грай за весь світ" спортсменка підтримала у інстаграмі.

Додамо, що через пандемію коронавірусу були скасовані усі тенісні турніри до червня.

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