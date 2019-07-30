Світоліна заробила 1,9 млн доларів призових в 2019 році: рейтинг

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото з відкритих джерел

WTA опублікувала список тенісисток, які заробили в цьому році більше одного мільйона доларів призових.

Перша ракетка України Еліна Світоліна займає в цьому списку 9-й рядок, заробивши майже два мільйони доларів призових.

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Очолюють список три тенісистки, які виграли в цьому році турніри Великого Шолома – переможниця Australian Open Наомі Осака, чемпіонка Roland Garros Ешлі Барті і Сімона Халеп, що стала найсильнішою на Вімблдоні.

Як повідомляє WTA, в цьому сезоні вже 24 тенісистки увійшли в "Клуб мільйонерів". Для порівняння – в кінці сезону 2014 року таких гравців було 25.

Спорт 24 писав, що Еліна Світоліна готується до нових турнірів. Вона багато часу проводить у залі, підвищуючи свою фізичну міць.

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Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
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