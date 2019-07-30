Світоліна заробила 1,9 млн доларів призових в 2019 році: рейтинг

WTA опублікувала список тенісисток, які заробили в цьому році більше одного мільйона доларів призових.

Перша ракетка України Еліна Світоліна займає в цьому списку 9-й рядок, заробивши майже два мільйони доларів призових.

Читайте також: Світоліна показала відео з тренування в залі

Очолюють список три тенісистки, які виграли в цьому році турніри Великого Шолома – переможниця Australian Open Наомі Осака, чемпіонка Roland Garros Ешлі Барті і Сімона Халеп, що стала найсильнішою на Вімблдоні.

Як повідомляє WTA, в цьому сезоні вже 24 тенісистки увійшли в "Клуб мільйонерів". Для порівняння – в кінці сезону 2014 року таких гравців було 25.

As of July 29, 24 @WTA players have cleared over $1M in prize money this season.



By way of comparison, at the end of the 2014 season 25 players cleared $1M.



2019 so far: pic.twitter.com/JjDNDJDoF7 — WTA Insider (@WTA_insider) 29 июля 2019 г.

Спорт 24 писав, що Еліна Світоліна готується до нових турнірів. Вона багато часу проводить у залі, підвищуючи свою фізичну міць.