Світоліна зберегла шосту позицію в рейтингу WTA, Козлова знову покращила позиції

В оновленому рейтингу WTA за 29 квітня українка Еліна Світоліна втрималася на шостому місці.

На минулому тижні Світоліна не виступала на турнірі серії Premier в німецькому Штутгарті, оскільки не відновилася повністю після травми. Однак це не погіршило її показників в турі.

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Що ж стосується інших українок, то Леся Цуренко, як і Світоліна, не змінила позицій і залишилася на 26 рядку. Даяна Ястремська опустилася з 37-го на 38 місце.

Катерина Козлова, яка на турнірі в Стамбулі успішно подолала кваліфікацію і дійшла до другого кола в основі, зуміла піднятися на сім рядків – 84 місце. Свій найкращий результат в кар'єрі українка показала в минулому році в лютому (62 місце).

Особистий рекорд встановила 16-річна Дар'я Лопатецька – 234 місце. Українка поліпшила своє становище в рейтингу в порівнянні з минулим тижнем відразу на 18 рядків.

Українки в топ-200 рейтингу WTA (станом на 29 квітня)

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