Світоліна зіграла в теніс на даху височезного хмарочосу в Таїланді: відео

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна прибула в Таїланд на турнір WTA. 11 лютого українка зіграє матч 1/16 фіналу проти Бібіани Схофс.

Натомість у понеділок Світоліна взяла участь у медіа-заходах. Зокрема, у Хуахіні, де відбудеться тенісний турнір, Світоліна зустрілася з журналістами на даху хмарочосу.

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У своєму інстаграмі найкраща тенісистка України опублікували світлину та відео із заходу.

Чинною чемпіонкою турніру в Таїланді є українка Даяна Ястремська. Еліна Світоліна перемагала на турнірі у 2017 році.

Цього року участь у турнірі візьме українка Катерина Бондаренко. Її суперницею стане Магда Лінетт.

Призовий фонд турніру в Таїланді складає 251,750 доларів.

Зазначимо, що в Таїланді уже 32 осіб захворіли на небезпечний коронавірус.

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Світоліна, коментуючи спалах вірусу, заявила, що тенісистів ретельно перевірятимуть у готелі.

За словами Світоліної, у WTA уважно займаються питанням коронавірусу, щоб убезпечити гравців.