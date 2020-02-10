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Світоліна зіграла в теніс на даху височезного хмарочосу в Таїланді: відео

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Еліна Світоліна / instagram.com/elisvitolina/

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна прибула в Таїланд на турнір WTA. 11 лютого українка зіграє матч 1/16 фіналу проти Бібіани Схофс.

Натомість у понеділок Світоліна взяла участь у медіа-заходах. Зокрема, у Хуахіні, де відбудеться тенісний турнір, Світоліна зустрілася з журналістами на даху хмарочосу.

Варте уваги: Збірна України попри поразку Світоліної вийшла у плей-офф Кубка Федерації – відео

У своєму інстаграмі найкраща тенісистка України опублікували світлину та відео із заходу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On the top of #HuaHin @thailandopenhh

Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

Чинною чемпіонкою турніру в Таїланді є українка Даяна Ястремська. Еліна Світоліна перемагала на турнірі у 2017 році.

Цього року участь у турнірі візьме українка Катерина Бондаренко. Її суперницею стане Магда Лінетт.

Призовий фонд турніру в Таїланді складає 251,750 доларів.

Зазначимо, що в Таїланді уже 32 осіб захворіли на небезпечний коронавірус.

Більше про це: Коронавірус з Китаю: останні новини

Світоліна, коментуючи спалах вірусу, заявила, що тенісистів ретельно перевірятимуть у готелі.

За словами Світоліної, у WTA уважно займаються питанням коронавірусу, щоб убезпечити гравців.

Головні новини 9 лютого: вперше коронавірусом заразився українець, негода вдарила по Європі
сьогодні
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
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