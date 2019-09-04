Світоліна зіграє проти Серени Вільямс у півфіналі US Open: що прогнозують букмекери
Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у півфінал US Open. Там вона зустрінеться з американкою Сереною Вільямс, яка минулого року дійшла до фіналу турніру..
Матч Еліна Світоліна – Серена Вільямс запланований на 5 вересня. Початок о 23:00 за київським часом. Варто зазначити, що саме американка є фавориткою цього матчу. Її шанси вдвічі вищі, аніж у Світоліної.
Прогноз Marathon bet
Їх експерти прогнозують перемогу Світоліної з коефіцієнтом 3,32. Натомість перемога Вільямс – 1,39.
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На цьому турнірі Світоліна не віддала суперницям жодного сету. На те, що станеться так і цього разу, і вона виграє з рахунком 2:0 – ставка з коефіцієнтом 5,00. Для прикладу, перемога у двох сетах Вільямс оцінена в 1,88.
Прогноз PariMatch
Тут перемога Світоліної оцінена в 3,10. Натомість ставка на те, що Серена Вільямс вдруге поспіль зіграє у фіналі US Open – 1,37.
Щодо перемоги по сетах, то 2:0 на користь українки – 5,00. Що з таким рахунком переможе її суперниця – 1,92
Прогноз Favorit
Дещо нижчий коефіцієнт на перемогу Світоліної дає Favorit – 3,00. На перемогу Вільямс – 1,40.
До слова, Світоліна на цьому турнірі обіграла Вінус Вільямс – старшу сестру Серени.