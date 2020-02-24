Світоліна знову зачохлила ракетку на ранній стадії турніру WTA

Еліна Світоліна не змогла подолати 1/16 фіналу на турнірі WTA у Досі (Катара). Українка поступилася 29-й ракетці світу американці Аманді Анісімовій.

Еліна Світоліна – Аманда Анісімова 0:2 (3:6, 3:6)

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Тенісистки рівно розпочали матч, вигравши по гейму. У третьому геймі Світоліна заробила перші брейк-пойнти, але не реалізувала їх.

Натомість своїм єдиним шансом у наступному геймі скористалася 29-річна американка і повела в матчі 1:4.

Після цього на корті з'явився тренер Світоліної та провів розмову з українкою. Еліна агресивно виграла свою подачу, але знову без шансів поступилася у геймі на подачі Аманди – 5:2.

Еліна виграла ще один гейм у сеті, однак за рахунку 5:3 американка подала на сет – 6:3.

Другий сет Світоліна розпочала краще: українка виграла гейм на своїй подачі і була близька до брейку. У 5-у геймі на своїй подачі Еліна відіграла 3 брейк-пойнти, однак програла подачу.

За рахунку 5:3 Анісімова зробила ще один брейк і виграла матч.

Для Світоліної це вже 4 турніру у новому сезоні, на якому вона не може пройти далі 1/16 фіналу. Поки найкращим результатом українки у сезоні є чвертьфінал на турнірі у Хуахіні (Таїланд).