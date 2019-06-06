Світоліна зробить ривок у рейтингу WTA після вдалого виступу на Ролан Гаррос

Українська тенісистка Еліна Світоліна підніметься в рейтингу WTA. Це станеться завдяки виходу у третє коло Ролан Гаррос.

На Ролан Гаррос Світоліна у першому колі обіграла Венус Вільямс. У другому колі вона мала зіграти проти іншої українки – Катерини Козлової. Але остання через травму не змогла вийти на матч. А вже у третьому колі Світоліна дещо ганебно програла Габріньє Мугурусі.

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За вихід у третє коло Світоліна заробила 143 тисячі євро. Але підніметься Світоліна на сьоме місце у рейтингу не лише завдяки цьому. Сімона Халеп, яка минулого року виграла турнір, цього разу вилетіла в 1/8 фіналу. Минулорічна фіналістка Слоун Стівенс вилетіла у чвертьфіналі. Тож вони втратили чимало рейтингових очок і опустяться нижче Світоліної – на восьме та дев'яте місце відповідно.