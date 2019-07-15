Світоліна зустрілася з Володимиром Кличком і відвідала його організацію

Еліна Світоліна повернулася в Україну після успішного виступу в Лондоні на Вімблдоні. Українка зустрілася з Володимиром Кличком.

Тенісистка на запрошення Кличка відвідала "Школу успіху" його з братом організації Klitschko Foundation.

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Рада бути прикладом для молодих та талановитих українців нового покоління, які прагнуть змінювати власне життя на краще і потребують нових знань та вмінь на своєму життєвому шляху,

– написала Еліна в Instagram.

Klitschko Foundation – всеукраїнська благодійна організація, що реалізує соціальні проекти у сфері освіти, спорту та науки.

Світоліна на Вімблдоні добралася до півфіналу, в якому поступилася майбутній чемпіонці Сімоні Халеп. Світоліна стала першою українкою, яка добралася до півфіналу турніру серії Гренд Слем.

Вихід в 1/2 фіналу дозволив українці заробити понад 655 тисяч євро призових. Це найбільші призові в кар'єрі Світоліної. Також вона піднялася у рейтингу WTA на 7-у позицію.