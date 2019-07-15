Світоліна зустрілася з Володимиром Кличком і відвідала його організацію

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото з відкритих джерел

Еліна Світоліна повернулася в Україну після успішного виступу в Лондоні на Вімблдоні. Українка зустрілася з Володимиром Кличком.

Тенісистка на запрошення Кличка відвідала "Школу успіху" його з братом організації Klitschko Foundation.

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Рада бути прикладом для молодих та талановитих українців нового покоління, які прагнуть змінювати власне життя на краще і потребують нових знань та вмінь на своєму життєвому шляху,
– написала Еліна в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сьогодні на запрошення мого друга @klitschko я відвідала «Школу Успіха» @klitschkofoundation ! Рада бути прикладом для молодих та талановитих українців нового покоління, які прагнуть змінювати власне життя на краще і потребують нових знань та вмінь на своєму життєвому шляху. I'm very glad for the invitation from my friend Wladimir Klitschko to his "School of success". It makes me extremely happy to be a role model for young talented Ukrainians who strive for changing their lives for the better and seek knowledge and new skills

Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

Klitschko Foundation – всеукраїнська благодійна організація, що реалізує соціальні проекти у сфері освіти, спорту та науки.

Світоліна на Вімблдоні добралася до півфіналу, в якому поступилася майбутній чемпіонці Сімоні Халеп. Світоліна стала першою українкою, яка добралася до півфіналу турніру серії Гренд Слем.

Вихід в 1/2 фіналу дозволив українці заробити понад 655 тисяч євро призових. Це найбільші призові в кар'єрі Світоліної. Також вона піднялася у рейтингу WTA на 7-у позицію.

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Теги: Спорт Теніс Новини Спорту Еліна Світоліна Володимир Кличко
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