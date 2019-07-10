Світоліну на Вімблдоні прийшов підтримати зірковий футболіст "Баварії": фото

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Джошуа Кімміх
Джошуа Кімміх / Фото з відкритих джерел

Еліна Світоліна стала першою українкою, яка добралася до півфіналу на турнірах серії Великого Шолому. На Вімблдоні українка подолала чвертьфінальну стадію, а її підтримав зірковий футболіст.

У вівторок, 9-го липня, Світоліна у двох сетах вибила представницю Чехії Кароліну Мухову.

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Після матчу радощам Світоліної не було меж. Українка у своїх соцмережах публікувала ряд фото.

Також українська тенісистка похвалилася фото із зірковим футболістом "Баварії" Джошуа Кімміхом. Футболіст збірної Німеччини відвідав лондонський турнір.

Відзначив перемогу українки її бойфренд французький тенісист Гаель Монфіс. Після перемоги Еліни француз включив музику й почав танцювати від радості. 

За фінал на Вімблдоні Еліна Світоліна посперечається з колишньою першою ракеткою світу Сімоною Халеп. 

В особистих зустрічах Світоліна попереду 4:3. Однак остання зустріч тенісисток завершилася перемогою Халеп. Також спортсменки жодного разу не грали між собою на траві.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Баварія Еліна Світоліна Вімблдон
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