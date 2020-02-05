Світова рекордсменка Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою України-2019

18-літня стрибунка у висоту Ярослава Магучіх визнана найкращою легкоатлеткою України у 2019 році.

Ярослава Магучіх перемогла у голосуванні Федерації легкої атлетики України, участь в якому взяли вболівальники, експерти та представники ЗМІ.

До слова: Олімпійська надія України: історія успіху 18-річної Ярослави Магучіх

Головні досягнення Ярослави МагучіхСрібна медалістка чемпіонату світу (2,04 м – рекорд світу та Європи U20, рекорд України U20 та U23, Доха, Катар); наймолодша в історії медалістка чемпіонатів світу; наймолодша в історії переможниця етапів "Діамантової ліги" (1,96 м, Доха, Катар); наймолодша легкоатлетка світу, яка подолала висоту 2,00 м ("Діамантова ліга", Стенфорд, США, третє місце); переможниця чемпіонату Європи U20 (1,92 м, Бурос, Швеція); встановила рекорд України U20 у приміщенні (1,99 м, Густопече, Чехія); друга у світовому топ-листі сезону (2,04 м).

"2019-й, напевно, найбільше запам’ятався чемпіонатом світу, де я виграла срібну нагороду і побила світовий рекорд серед юніорів, який тримався понад 30 років. Але зараз уже потрібно це відкинути, оскільки йде олімпійський рік і підготовка до Токіо. Я почала зимовий сезон у Львові, у рідній країні, мені було дуже приємно. Стрибнула там 2,01 – новий світовий рекорд у приміщенні. Але після цього у мене ще були змагання. У Карлсруе стрибнула 2,02 з першої спроби і була дуже щаслива. Мій рекорд – це не лише моя заслуга, а і тренера. Я її дуже люблю і вважаю, що у нас ще все попереду", – поділилася емоціями після визнання Ярослава Магучіх.

Варто відзначити, що Ярослава Магучіх перемогла і у номінації "зірка, що сходить" серед жінок. А тренерка Ярослави Магучіх Тетяна Степанова визнана найкращим наставником в Україні.

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Щодо інших номінацій, то найкращим легкоатлетом визнали Михайла Кохана. Він посів п’яте місце з метання молота на чемпіонаті світу (77,39 м, Доха, Катар); переможець Кубка Європи з метань у віковій категорії U23 (76,68 м, Шаморин, Словаччина) та срібний призер у командному заліку; переможець чемпіонату Європи U20 з юніорським рекордом континенту (84,73 м – вага молота 6 кг, Бурос, Швеція); 15-й у світовому топ-листі сезону (77,39 м). Михайло Кохан також отримав звання "зірка, що сходить" серед чоловіків.

Найкращою командою року в легкій атлетиці визнали жіночу естафетну команду 4х400 метрів (Катерина Климюк, Тетяна Мельник, Ольга Ляхова, Анна Рижикова). Вони були шості на чемпіонаті світу (3.27,48 хв, Доха, Катар).