Світовий рекорд: 62-річний американець простояв у планці понад 8 годин – відео

Пенсіонер Джордж Худ простояв у планці 8 годин, 15 хвилин і 15 секунд. Американець потрапив у Книгу рекордів Гіннеса.

Попередній рекорд встановив китаєць Мао Вейдун в 2016 році. Він стояв у планці 8 годин, 1 хвилину і 1 секунду, повідомляє CNN.

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Джордж Худ – колишній морський піхотинець. При підготовці Худ в цілому простояв у планці близько 2100 годин.

Стою в планці 4-5 годин в день. Також в день я роблю 700 віджимань, 2000 вправ на прес по 100 разів за підхід і 500 присідань. Для верхньої частини тіла і рук приблизно в день я роблю 300 вправ з гантелями,

– розповів 62-річний американець.

Джордж Худ уже заявив про нову мету – світовий рекорд за кількістю віджимань за одну годину. Для того, аби перевершити чинний рекорд, йому потрібно віджатися щонайменше 2807 разів.

62-річний американець простояв у планці понад 8 годин: дивіться відео