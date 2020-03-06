Світовий рекорд легкоатлетки Ярослави Магучіх офіційно ратифікували

Всесвітня легка атлетика ратифікувала світовий рекорд U20 у приміщенні зі стрибків у висоту українки Ярослави Магучіх. Також було ратифіковано світовий рекорд збірної США у змішаній естафеті 4х400 м.

Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ. 18-річна українка встановила новий світовий рекорд зі стрибків у висоту у категорії U-20 на турнірі в Карлсруе (Німеччина). Українська легкоатлетка стрибнула на висоту 2,02 м.

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Ярослава Магучіх у зимовому сезоні-2020 двічі била світовий юніорський рекорд у приміщенні зі стрибків у висоту.

У січні 2020 року Ярослава Магучіх здобула перемогу на Меморіалі Дем'янюка у Львові, який проходив в закритому приміщенні. Українка перемогла з результатом 1.99 метра. Легкоатлетка вирішила зробити додаткові спроби, підкоривши з третього разу висоту 2.01. Це світовий рекорд серед спортсменок до 20 років в закритому приміщенні.

Вже через декілька днів на змаганнях у німецькому Карлсруе Ярослава Магучіх подолала висоту 2,02 м, які офіційно і стали новим світовим рекордом U-20 у приміщенні.

Попереднє досягнення – 1,99 м було встановлене американкою Вашті Каннінгем у березні 2016 року.

Що таке ратифікація? Це процес надання юридичної сили документу (про рекорд) шляхом затвердження його відповідним органом кожної зі сторін. Після ратифікації документ набуває офіційного юридичного підтвердження.

Додамо, Ярослава Магучіх завдяки високим результатам забезпечила собі перше місце у загальному заліку найпрестижнішої серії міжнародних легкоатлетичних турнірів World Athletics Indoor Tour.

Відео стрибка Магучіх в Карлсруе