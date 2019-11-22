Свобода українців – те, що я шукала: білоруска пояснила перехід у збірну України з біатлону

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Дар'я Блашко / Білоруська федерація біатлону

Білоруська біатлоністка Дар'я Блашко змінила спортивне громадянство. У новому сезоні Блашко виступатиме за збірну України та вже потрапила до складу команди на перший етап Кубка світу в Естерсунді. Дар'я розповіла, чому вирішила виступати за українську збірну.

Головною причиною переходу в збірну Україну білоруска назвала бажання продовжувати роботу з особистим тренером Володимиром Махлаєвим. Останнього Білоруська федерація біатлону не включала у тренерський штаб. У збірній України Блашко зможе продовжити роботу з Махлаєвим.

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Ці два роки ми працювали згідно з нашими планами. І дуже важливо, що протягом всього періоду у нас з Володимиром Анатолійовичем була величезна підтримка з боку Міністерства спорту України, Центрів спортивної підготовки Тетіїва і Чернігова, а також федерації біатлону України та її президента Володимира Бринзака,
– цитує Блашко Sport.tut.by.

Білоруска заявила, що відчула не тільки моральну підтримку, але й матеріальну. "Без фінансової допомоги дуже важко було б планувати збори, а без віри, що у нас все вийде, складно було б в принципі пережити цей час", – сказала Дар'я.

Також спортсменка заявила, що відчуває вже більше українкою ніж білорускою.

Внутрішня свобода українців – це те, що я шукала. Я отримала свободу дій і можу нарешті жити не озираючись,
– резюмувала Блашко.

До складу збірної України, окрім Блашко, увійшли Віта Семеренко, Валя Семеренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Надія Бєлкіна.

Біатлонний сезон стартує 30 листопада у шведському Естерсунді змішаною естафетою.

Календар Кубка світу з біатлону 2019/20 та розклад всіх гонок – дивіться тут.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини біатлону Новини Спорту
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