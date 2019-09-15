Свого часу хотів виступати за Румунію, – футболіст збірної України

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Жуніор Мораес
Жуніор Мораес / ФК "Шахтар"

Нападник "Шахтаря" і національної збірної України Жуніор Мораес розповів про можливий в минулому сценарій його кар'єри.

Жуніор Мораес у інтерв'ю Telekom Sport заявив про бажання повернутися в Румунію.

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У той час [коли до мене був інтерес] я хотів пограти за "Стяуа" і, отже, за збірну Румунії. Я відчував себе дуже добре тут. Румунія – гостинна країна, де у мене залишилося багато приємних вражень і досвіду, яким я дорожу навіть сьогодні. Але я пов'язав свою кар'єру з Україною.

Ймовірно, моє повернення до Румунії все ще очікують, особливо в найближчому майбутньому. Я був би щасливий, якби повернувся в цю країну. Я б зробив це з великим задоволенням,
– сказав Мораес.

До слова, 32-річний нападник раніше виступав за румунську "Глорію" Бистрицю.

Улітку 2012 року Жуніор Мораес перебрався до України: провів по 3 сезони за донецький "Металург" та київське "Динамо". Першу половину 2017 року провів у Китаї, де виступав за команду "Тяньцзінь Цюаньцзянь". У червні 2018 року підписав контракт із "Шахтарем".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Жуніор Мораес Збірна України з футболу
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