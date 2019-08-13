Та не бухає він: Мілевський несподівано заступився за скандального футболіста

7 Читать новость на русском
Артем Мілевський та Олександр Алієв
Артем Мілевський та Олександр Алієв / Фото з відкритих джерел

Нападник брестського "Динамо" Артем Мілевський розповів про те, в яких він зараз відносинах зі своїм давнім партнером по київському "Динамо" Олександром Алієвим.

Також екс-нападник київського "Динамо" і національної збірної України розповів про активне нічне життя в столиці.

Читайте також: Мілевський забив ефектний гол у Білорусі і відсвяткував його у стилі Роналду: відео

"У Києві програвав 15 тисяч доларів. Це було давно. Адже там як: починаєш в покер, сидиш дві години і залишаєшся при своїх. А потім починаєш в рулетку і там все швидко. За хвилину-дві – все фініш, можна все злити. На наступний ранок думаєш, що треба піти відігратися. Думаєш якщо відіграв, то більше грати не будеш. Можу й зараз зайти в казино", – розповів Артем в новому випуску Yuotube-шоу "ОТДУШИВДУШУ".

З чого ви взяли, що Алієв бухає? Та не бухає він. Всі ми буваємо опухлі іноді. Він здав документи на отримання ліцензії категорії А і В. У цьому немає нічого такого, нехай займається. Я з ним на зв'язку, він мій хороший друг, ми підтримуємо стосунки.

У нинішньому сезоні на рахунку українця 3 голи і 6 результативних передач в 28 матчах у всіх турнірах за брестське "Динамо".

Читайте також: Мілевський розповів про штрафи в "Динамо": віддав 50 тисяч доларів через Алієва

 

blog_ava
Вибух і радіація під Архангельськом: жителів Ньонокса готують до евакуації, – ЗМІ
сьогодні
18789
Теги: Спорт Футбол Динамо
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Та не бухає він: Мілевський несподівано заступився за скандального футболіста
сьогодні 19:34 Та не бухає він: Мілевський несподівано заступився за скандального футболіста
7
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 14:35 Трансфери команд УПЛ: онлайн
12332
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
сьогодні 12:55 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
7249
Чемпіон світу з фігурного катання виконав на льоду смертельно небезпечний трюк: відео
12 серпня 21:57 Чемпіон світу з фігурного катання виконав на льоду смертельно небезпечний трюк: відео
6979
Берінчик обрав несподівану партнершу і станцював з нею прямо в боксерському залі: відео
12 серпня 20:05 Берінчик обрав несподівану партнершу і станцював з нею прямо в боксерському залі: відео
460
Новини
Більше новин
Залиште відгук