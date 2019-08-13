Та не бухає він: Мілевський несподівано заступився за скандального футболіста

Нападник брестського "Динамо" Артем Мілевський розповів про те, в яких він зараз відносинах зі своїм давнім партнером по київському "Динамо" Олександром Алієвим.

Також екс-нападник київського "Динамо" і національної збірної України розповів про активне нічне життя в столиці.

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"У Києві програвав 15 тисяч доларів. Це було давно. Адже там як: починаєш в покер, сидиш дві години і залишаєшся при своїх. А потім починаєш в рулетку і там все швидко. За хвилину-дві – все фініш, можна все злити. На наступний ранок думаєш, що треба піти відігратися. Думаєш якщо відіграв, то більше грати не будеш. Можу й зараз зайти в казино", – розповів Артем в новому випуску Yuotube-шоу "ОТДУШИВДУШУ".

З чого ви взяли, що Алієв бухає? Та не бухає він. Всі ми буваємо опухлі іноді. Він здав документи на отримання ліцензії категорії А і В. У цьому немає нічого такого, нехай займається. Я з ним на зв'язку, він мій хороший друг, ми підтримуємо стосунки.

У нинішньому сезоні на рахунку українця 3 голи і 6 результативних передач в 28 матчах у всіх турнірах за брестське "Динамо".

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