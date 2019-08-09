Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Бельгія відривається від України

Нічиї "Маріуполя" та "Зорі" в матчах третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи з АЗ та ЦСКА відповідно дозволили Україні заробити для таблиці коефіцієнтів УЄФА ще одне очко. Але й суперники українців за місце у топ-8 набрали очки.

Так, три українські клуби принесли Україні лише одне очко (у кваліфікації за перемогу нараховується одне очко, за нічию – 0,5). Отже, в активі України наразі 7 очок, або 1,4 бала ("Шахтар" уже має чотири бонуси за місце у груповому етапі Ліги чемпіонів). І поки дев'яте місце у рейтингу.

Натомість бельгійці можуть похвалитися кращим здобутком – тут і перемога "Брюгге" над "Динамо" у Лізі чемпіонів, а також "Антверпена" над "Вікторією" у Лізі Європи. Внічию зіграв і "Гент", який на виїзді протистояв кіпрському АЕЛу. При цьому що гол у цьому матчі забив українець Роман Яремчук. Відтак відставання від Бельгії, яка на восьмому місці, складає 1,5 бала (7,5 очка).

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Натомість відрив від Туреччини зріс до 0,5. "Башакшехір" вдома програв "Олімпіакосу" у кваліфікації Ліги чемпіонів, "Трабзонспор" лише наприкінці матчу врятував нічию проти чеської "Спарти" на виїзді, а "Єні Малатьяспор" теж на виїзді поступився сербському "Партизану".

Підкреслимо, що після реформи єврокубків і впровадження із 2021 року третього турніру і восьма, і дев'ята асоціації в таблиці коефіцієнтів УЄФА мають абсолютно однакові квоти в єврокубках. А саме – участь п’яти клубів: двох – у Лізі чемпіонів (одного – у груповому раунді, одного – у третьому кваліфікаційному), одного – у Лізі Європи (у плей-офф раунді) та двох – у Лізі Європи-2 (одного – у третьому кваліфікаційному раунді й одного – у другому кваліфікаційному). А от 10-а позиція втрачає певні привілеї (другий призер стартує в Лізі чемпіонів на етап раніше). Не кажучи вже про 11-у, яка не дозволяє асоціації автоматично делегувати свій клуб до групового етапу Ліги чемпіонів.

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