Таблиця коефіцієнтів УЄФА: перемога "Шахтаря" дозволила українцям наблизитися до конкурентів

Завдяки перемозі донецького "Шахтаря" над португальською "Бенфікою" в Лізі Європи, Україна поповнила свою скарбничку на два очки (або ж 0,4 бала).

Як це було: "Шахтар" здолав "Бенфіку" в історичному матчі Ліги Європи: два скасовані голи через VAR – відео

Натомість конкуренти України набрали менше очок. Турецький "Башакшехір" на виїзді поступився "Спортінгу". Програв свій матч і "Зальцбург" – на виїзді був розгромлений "Айнтрахтом". Гостьова поразка і в "Аякса". А "АЗ Алкмар" та ЛАСК зіграли внічию між собою.

Бельгійський "Гент" українців Пластуна, Безуса та Яремчука поступився італійській "Ромі", а "Брюгге" зіграв внічию з "Манчестер Юнайтед". Тут варто відзначити гол колишнього нападника луганської "Зорі" Денніса Боннавентуре за бельгійський клуб. Асистентом йому став воротар, а сам нападник перекинув голкіпера суперників, який невдало вийшов на перехоплення.

Це варто побачити: Колишній гравець "Зорі" Денніс забив курйозний гол "Манчестер Юнайтед" в Лізі Європи: відео

Тож бельгійські, нідерландські та австрійські клуби набрали лише по 0,2 бала, а турецькі нічого не заробили.

Таким чином Україна скоротила відставання від Бельгії та Нідерландів та відірвалася від Австрії та Туреччини. Відставання від дев'ятих Нідерландів тепер складає лише 1,45 бала. Хоча відрив від 11-ї Туреччини лише 1,1 бала, а від Австрії – 1,75.

В цьому сезоні Україну представляли 5 клубів. В активі "Шахтаря" зараз є 11 балів. "Гірники" можуть набрати ще, адже мають шанси на вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи. Натомість інші чотири клуби вже вилетіли з єврокубків. "Динамо" набрало 6,5 очок, "Зоря" – 4, "Олександрія" – 3, "Маріуполь" – 0,5. У підсумку 25 очок, які діляться на 5 клубів. Тож в таблицю коефіцієнтів УЄФА українські клуби цього сезону принесли поки 5,0 балів.

Чому Україні важливо набирати очки

Єдиним представником України в цьому сезоні залишається донецький "Шахтар". Тож саме на "гірників" покладається завдання набирати залікові очки. Вони потрібні для того, щоб наша асоціація і надалі залишалася не нижче 9-го місця в рейтингу коефіцієнтів УЄФА. З сезону 2021/22 це залишить за нами право і надалі делегувати п'ять клубів в єврокубки – два у Лігу чемпіонів (один – в груповий раунд, один – у третій кваліфікаційний раунд), один – в Лігу Європи (у третій кваліфікаційний раунд), а ще два – у новостворену Лігу конференцій (один – у другий кваліфікаційний раунд, один – в третій кваліфікаційний раунд). Натомість у 10-ої асоціації друга команда стартує на етап раніше у кваліфікації Ліги чемпіонів. А 11-а асоціація втрачає можливість напряму відправити команду у груповий етап ЛЧ.