Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна завдяки звитязі "Шахтаря" у Лізі Європи наздоганяє Нідерланди
Після єврокубкового тижня Україна скоротила відставання від Нідерландів у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Єдиний представник України "Шахтар" заробив 0,4 бала за перемогу в 1/8 фіналу Ліги Європи.
"Гірники" здобули важку перемогу над німецьким "Вольфсбургом" з рахунком 2:1. Тепер України має 34,500 бала і залишається на 10-й сходинці.
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На 9-му місці залишаються Нідерланди, у них 35,750 бала. Однак у Нідерландів більше немає команд у єврокубках, інформує сайт УЄФА.
Останній клуб Туреччини в єврокубках "Істанбул", як і "Шахтар", переміг на цій стадії Ліги Європи "Копенгаген". У Туреччини, що йде на 11-му місці, тепер 33,600 бала.
Що дають позиції у рейтингу?
- Дев'ята асоціація отримує двох представників у Лізі чемпіонів, при чому одному гарантована участь у груповому раунді, а іншому – в третьому кваліфікаційному.
- Також дев'ята асоціація має одного учасника в Лізі Європи (в плей-офф раунді) і двох у Лізі конференцій (одного в третьому кваліфікаційному раунді і одного в другому).
- Десята асоціація отримає все ту ж квоту, але срібний призер стартує в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.
- Одинадцята асоціація втрачає право потрапити в Лігу чемпіонів автоматично.
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