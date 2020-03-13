Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна завдяки звитязі "Шахтаря" у Лізі Європи наздоганяє Нідерланди

Після єврокубкового тижня Україна скоротила відставання від Нідерландів у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Єдиний представник України "Шахтар" заробив 0,4 бала за перемогу в 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Гірники" здобули важку перемогу над німецьким "Вольфсбургом" з рахунком 2:1. Тепер України має 34,500 бала і залишається на 10-й сходинці.

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На 9-му місці залишаються Нідерланди, у них 35,750 бала. Однак у Нідерландів більше немає команд у єврокубках, інформує сайт УЄФА.

Останній клуб Туреччини в єврокубках "Істанбул", як і "Шахтар", переміг на цій стадії Ліги Європи "Копенгаген". У Туреччини, що йде на 11-му місці, тепер 33,600 бала.

Що дають позиції у рейтингу?