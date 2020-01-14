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Так було, є і буде: Ломаченко відповів на критику новим відео, його підтримав Усик

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Василь Ломаченко / Фото з відкритих джерел

Український боксер Василь Ломаченко відповів на критику уболівальників після своєї публікації відео з російським спецназом.

На спільній сторінці Ломаченко і Олександра Усика в Instagram було опубліковано відео з кадрами любительської кар'єри боксера, зокрема, перемоги на двох Олімпіадах. Також це відео опублікував у своєму Instagram Усик. 

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У ролику акцентовано увагу на українському прапорі, який Ломаченко кожен раз після перемог тримає в руках. Також в середині ролика можна почути український гімн.

"Так було, так є і так буде!" – підписано відео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lomachenko

Публикация от LomUs️ (@lomus_official)

Нагадаємо, на офіційній сторінці Василя Ломаченка в інстаграмі було опубліковано відео на релігійну та військову тематику. На кадрах присутній спецназ Росії, а в кінці автор відео дякує ""вежливым людям". Так називали російських військових, які без розпізнавальних знаків захоплювали українські об'єкти в Криму та здійснювали анексію півострова. Через це на боксера полився шквал критики. Згодом Ломаченко відповів на критику, зачитавши вірш.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Олександр Усик Василь Ломаченко Бокс
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