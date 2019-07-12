Такам вимагає в Усика прояснити ситуацію щодо їх бою

Камерунський боксер Карлос Такам хоче, щоб Олександр Усик якнайшвидше прояснив ситуацію щодо їхнього двобою. Боксери мали зустрітися у травні.

На початку травня Усик зазнав травми біцепса під час підготовки до дебютного в суперважкій вазі бою. Відтак, бій 25 травня з Карлосом Такамом не відбувся.

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Після цього один з промоутерів Усика Олександр Красюк заявив, що в команді більше не розглядають Такама як кандидата на дебютний для українця бій у супертяжах. Ситуацію начебто змінило те, що Олександр був призначений обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у суперважкій вазі за пояс WBO.

Але співпромоутер Усика Едді Хірн з компанії Matchroom Boxing переконаний, що Олександр перший бій у хевівейті проведе проти Такама, як і планувалося раніше. За його словами, бій Усика відбудеться в кінці вересня або ж у жовтні.

Ясності щодо бою хоче й Такам. За словами Карлоса, він все ще сподівається вийти в ринг з Усиком.

Я планую битися з Усиком у вересні. Але я досі не знаю, де відбудеться бій – в Меріленді, Великобританії або десь ще. Я не збираюся сидіти й чекати. Я міг би провести ще один бій до поєдинку з Усиком у вересні.



Я можу вийти проти будь-якого опонента. Мене не хвилює ім'я суперника, я готовий битися з усіма. Я бажаю Усику скоріше відновитися, оскільки чекаю нашого поєдинку. Я знаю, що відсвяткую перемогу. Я нокаутую його,

– заявив Такам.

Останній бій Олександр Усик провів в листопаді, нокаутувавши Тоні Белью. Після цього український боксер відмовився від усіх чемпіонських титулів.