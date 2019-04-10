"Таке враження, що я йду в президенти": Світоліна покепкувала з виборів в Україні

У середу, 10 квітня, Володимир Кличко закликав кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського приїхати на НСК "Олімпійський" для здачі аналізів експертам VADA.

Перша ракетка України Еліна Світоліна вирішила покепкувати з цього. Світоліна у соціальній мережі Instagram опублікувала фотографію, на якій вона здає кров на допінг-тест.

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"Таке враження, що я йду в президенти", – підписала публікацію тенісистка.

У понеділок, 22 квітня Еліна Світоліна візьме участь у виставковому турнірі в німецькому Штутгарті. Крім українки на цьому турнірі візьмуть участь Вікторія Азаренко, Каролін Гарсія, Белінда Бенчіч, Ван Цян і Лаура Зігемунд.

Світоліна наразі відновлюється після травми, з якою боролася протягом останнього місяця. Еліна оголосила про паузу у виступах.

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