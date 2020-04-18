Таке, як зараз у Білорусі, зі мною вперше в житті, – екстренер "Зорі" Вернидуб

Головний тренер солігорського "Шахтаря" Юрій Вернидуб прокоментував домашню поразку від "Слуцька" (1: 2) в матчі 5-го туру чемпіонату Білорусі.

У п'яти стартових матчах чемпіонату Білорусі підопічні Юрія Вернидуба здобули лише одну перемогу і двічі зіграли внічию.

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Такого початку я ще не пам'ятаю у своєму житті. Що поробиш? Виправдовуватися я не буду. Якщо команда в минулій грі зробила 21 удар, зараз – 24 або 25, з них більше половини в ствір воріт – і ми забити не можемо... Не знаю. Працюємо, працюємо. Значить, не вміємо ми забивати, якщо пенальті не забиваємо. Реалізовуй, 40 хвилин часу – і все було б по-іншому. Але що маємо, те маємо.



А у суперників? Навіть не удар, йшла подача – і перший гол. До цього хоч один удар був по воротах? Не було. Навпаки, нагнітали, були моменти і поперечина,

– цитує Юрія Вернидуба "Пресбол".

У турнірній таблиці чемпіонату Білорусі "Шахтар" займає 12 місце, а "Слуцьк" на деякий час вийшов у лідери.

Чемпіонат Білорусі – єдиний з європейських футбольних турнірів, який не відмінили у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Шахтар – Слуцьк відеоогляд матчу

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